Universitario cayó 2-0 ante Pirata FC en su debut en la Copa de la Liga 2026

Más allá del resultado, el encuentro permitió observar a varios juveniles cremas que buscan ganarse un espacio dentro del primer equipo.

En un partido correspondiente al debut de la Copa de la Liga Caliente 2026, Universitario de Deportes afrontó su primera prueba al enfrentarse a Pirata FC en el Estadio Mansiche de Trujillo.

El torneo, que se desarrolla de manera paralela al Mundial 2026 con el objetivo de incrementar la competencia entre los clubes de la Liga 1 y la Liga 2, dejó un resultado adverso para el conjunto crema, que cayó por 2-0 en un encuentro donde presentó una alineación con una importante presencia de jugadores juveniles.

DURO GOLPE

Sin embargo, el encuentro también sirvió para observar a varios jugadores juveniles, quienes tuvieron la oportunidad de sumar minutos y mostrar sus condiciones marcando la diferencia para Pirata FC, que supo aprovechar mejor sus oportunidades.

El encuentro tuvo varios pasajes de intensidad, aunque las acciones más determinantes se produjeron en los minutos finales. A los 69 minutos, un autogol de Joaquín Verde puso en desventaja al conjunto crema. La derrota se terminó de consumar a los 84 minutos, cuando, tras una serie de rebotes dentro del área, Leonardo Carrillo aprovechó la ocasión para marcar el segundo tanto y sentenciar el triunfo de los locales.

NUEVA APUESTA DEPORTIVA

Por otro lado, este torneo se viene desarrollando de manera paralela a la Copa del Mundo y tiene como objetivo brindar continuidad competitiva a los clubes, además de permitir que muchos jugadores jóvenes sumen minutos y continúen afianzándose de cara al futuro.