Duro golpe para Paraguay: cayó goleado en su debut mundialista

Los errores defensivos condicionaron el rendimiento de Paraguay, que vio cómo Estados Unidos sentenciaba el encuentro prácticamente desde la primera mitad.

El regreso de Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años no fue como esperaba. La selección guaraní fue ampliamente superada por uno de los anfitriones del Mundial 2026, cayendo por 4-1 ante Estados Unidos en su debut en el torneo.

El encuentro, disputado en el Estadio de Los Ángeles, registró la primera goleada de la competición y mostró a una selección estadounidense con ideas claras, intensidad y un juego dinámico que neutralizó las fortalezas que Paraguay había exhibido durante su campaña previa a la cita mundialista.

DECEPCIÓN PARAGUAYA

El partido comenzó con un ritmo intenso impuesto por los anfitriones, que mostraron todo su poderío ofensivo desde los primeros minutos y obligaron a Paraguay a replegarse en su propio campo. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se vio superado durante gran parte del primer tiempo y se dedicó principalmente a defender.

La presión constante de Estados Unidos tuvo recompensa rápidamente. A los 7 minutos, un autogol de Bobadilla abrió el marcador para los locales. El tanto afectó aún más a los guaraníes, que continuó sufriendo los ataques rivales. A los 30 minutos, Folarin Balogun amplió la ventaja con el 2-0 y, ya sobre el final del primer tiempo, volvió a aparecer para marcar su doblete al minuto 45, consolidándose como una de las figuras del encuentro.

DESCUENTO PARAGUAYO

En el segundo tiempo, la selección paraguaya ingresó con una actitud distinta, lo que le permitió tener pasajes más prolongados de posesión del balón. Fruto de esa mejora, llegó el descuento a los 73 minutos por intermedio de Magalhaes, quien devolvió algo de esperanza al conjunto guaraní.

Sin embargo, el tanto terminó siendo insuficiente. Estados Unidos reaccionó rápidamente, recuperó el control del encuentro generando peligro en ataque. La sentencia definitiva llegó en el tiempo añadido, cuando Gio Reyna anotó a los 90+8 minutos para sellar el 4-1 y confirmar la goleada.