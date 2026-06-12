¡Presencia peruana en el Mundial! Kevin Ortega y Michael Orué impartirán justicia en Canadá

Tras su participación en Qatar 2022, los árbitros peruanos fueron nuevamente elegidos por la FIFA para impartir justicia en el Mundial 2026.

La gran fiesta del fútbol mundial contará con presencia peruana. A pesar de que la Selección Peruana no logró clasificar al Mundial 2026, el país tendrá representación en la terna arbitral del torneo.

Los elegidos por la FIFA fueron Kevin Ortega y Michael Orué, árbitros peruanos con amplia trayectoria en la Liga 1 y en competiciones organizadas por la Conmebol. Ambos serán los encargados de impartir justicia en algunos de los encuentros de la máxima cita del fútbol mundial.

PRESENCIA PERUANA

Uno de los encuentros que contará con presencia arbitral peruana será el Australia vs. Turquía, programado para el sábado 13 de junio en Vancouver y correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

Para este compromiso, Kevin Ortega desempeñará la función de cuarto árbitro, mientras que Michael Orué será el árbitro asistente de reserva. La terna arbitral estará encabezada por el juez principal Jesús Valenzuela, acompañado por los asistentes Jorge Urrego y Tulio Moreno, todos de nacionalidad venezolana.

VUELVEN A SER SELECCIONADOS

Por otro lado, ambos jueces también tuvieron participación en el Mundial de Qatar 2022, donde fueron designados por la FIFA junto al árbitro asistente Jesús Sánchez.