Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa en su debut en el Mundial 2026

La escuadra coreana hizo valer su experiencia mundialista y terminó imponiéndose ante una República Checa que no pudo sostener la ventaja obtenida en el segundo tiempo.

Un debut soñado. La selección de Corea del Sur derrotó por 2-1 a su similar de República Checa en su estreno en el Mundial 2026. Con este resultado, el conjunto asiático se ubicó en la segunda posición del Grupo A, por detrás de México.

El encuentro, disputado en el Estadio Guadalajara y correspondiente a la primera fecha del certamen, marcó el regreso de la selección checa a una Copa del Mundo después de 20 años de ausencia.

Por su parte, Corea del Sur afronta su duodécima participación mundialista y, aunque mostró superioridad durante varios pasajes del compromiso, tuvo que esforzarse para asegurar la victoria en su debut.

PARTIDO DURO

Un partido que durante el primer tiempo mostró a dos selecciones que se neutralizaron mutuamente, generando pocas ocasiones de peligro en las áreas. Aunque en la segunda mitad, cuando los asiáticos comenzaban a imponer condiciones, llegó la sorpresa. A los 59 minutos, Ladislav Krejčí abrió el marcador para República Checa con un certero cabezazo.

Tras el gol, los europeos optaron por replegarse, lo que permitió que los ataques coreanos ganaran protagonismo y efectividad. Esa presión tuvo recompensa a los 67 minutos, cuando Hwang In-beom anotó el empate con un potente remate de derecha.

SE LLEVARON LA VICTORIA

Tras el empate, ambos equipos salieron en busca de la victoria. Sin embargo, el dominio coreano fue cada vez más evidente. Esa superioridad terminó reflejándose a los 80 minutos, cuando Cho Hyeon-gyu anotó el gol del triunfo, desatando la algarabía del plantel y de los aficionados en el Estadio Guadalajara.