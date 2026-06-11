Lapadula dio el sí a Universitario y su fichaje está a la espera de detalles finales

El conjunto dirigido por Héctor Cúper podría sumar a uno de los delanteros más importantes del fútbol peruano en los últimos años para reforzar su ataque.

Un fichaje de gran impacto se acerca al fútbol peruano. Gianluca Lapadula habría decidido aceptar la propuesta de Universitario de Deportes para reforzar al equipo de cara al inicio del Torneo Clausura y contribuir en la defensa del título nacional.

Aunque todavía existen algunos aspectos por concretar antes de hacer oficial su incorporación, la llegada del delantero ítalo-peruano marcaría su primera experiencia profesional fuera del fútbol italiano, luego de desarrollar gran parte de su carrera en clubes de ese país.

ACEPTO LA PROPUESTA DE UNIVERSITARIO

Según lo dicho por el periodista Gustavo Peralta, el delantero aceptó llegar a Ate y su contrato sería hasta fines del 2027. "En las últimas horas, el delantero aceptó todas las condiciones de la U y hay convencimiento total de su parte para ponerse la camiseta crema. Está todo OK. El acuerdo incluso es por 1 año y medio de contrato", indicó en su cuenta de twitter.

Sin embargo, uno de los puntos que detienen aún su llegada a la “U”, es el contrato vigente que mantiene el “Bambino” con Spezia de la Serie B italiana. "(…) Hay algo que ha complicado un poco la situación: Lapadula tiene contrato con el Spezia hasta fines del mes presente mes; además, hay otro punto contractual por solucionar allí. Esto impacta el acuerdo con la U, ya que hay necesidad de que se una rápidamente a los trabajos al mando de Héctor Cúper. El club merengue quiere contar con él con cierta prontitud", agregó.

HORAS DETERMINANTES

Por otro lado, la administración crema sostendrá una reunión con el delantero en las siguientes horas para ultimar los detalles de su incorporación y así poder oficializar su llegada, para asi integrarse de inmediato al plantel y al comando técnico encabezado por Héctor Cúper.