Hernán Barcos explica por qué fichó por Sporting Cristal

El experimentado delantero argentino aseguró que comprende las críticas por haber llegado a otro club limeño y afirmó que se hace responsable de sus declaraciones pasadas.

Hernán Barcos se pronunció sobre la polémica generada tras su fichaje por Sporting Cristal, luego de que en el pasado asegurara que no jugaría en otro equipo de Lima después de su etapa en Alianza Lima. Durante su presentación oficial como jugador celeste, el delantero argentino reconoció sus anteriores declaraciones y sostuvo que asume las consecuencias de sus palabras.

El atacante explicó que su salida del cuadro blanquiazul no fue una decisión personal y recordó que fue separado del club. Asimismo, señaló que aceptó la propuesta de Sporting Cristal tras analizarla junto con su familia y destacó que se encuentra agradecido por la oportunidad de continuar su carrera en un equipo con grandes aspiraciones.

Barcos también dejó en claro que no guarda resentimientos hacia Alianza Lima y resaltó que su historia con la institución victoriana permanecerá intacta. El goleador indicó que su presente está ligado a Sporting Cristal y aseguró que defenderá la camiseta celeste con el mismo compromiso que ha mostrado a lo largo de su trayectoria profesional.

ENFOCADO EN LOS OBJETIVOS

Finalmente, el delantero de 42 años admitió que el fútbol puede cambiar los planes de cualquier jugador y que, aunque alguna vez pensó retirarse tras su paso por Cajamarca, la oferta de Sporting Cristal modificó su panorama. "Sé lo que dije y me hago cargo", afirmó, con el objetivo de cerrar la controversia y enfocarse en el Torneo Clausura.