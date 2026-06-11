Universitario oficializa la salida de Sekou Gassama

El delantero español-senegalés dejó de pertenecer a la institución crema luego de llegar a un acuerdo para la resolución de su contrato.

Universitario de Deportes anunció oficialmente la salida de Sekou Gassama, quien llegó al club a inicios de la temporada 2026. La institución crema confirmó el fin del vínculo contractual mediante un breve mensaje publicado en sus redes sociales, en el que agradeció el profesionalismo mostrado por el atacante.

Luego de varios días de conversaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo para concretar la desvinculación del futbolista, quien no logró consolidarse en el primer equipo. Durante su paso por Universitario disputó siete encuentros oficiales y no consiguió marcar goles.

En su comunicado, el cuadro merengue expresó: "¡Gracias, Sekou! Agradecemos a Sekou Gassama por el profesionalismo mostrado en su paso por el club. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros retos profesionales". Con esta decisión, el delantero pone fin a una etapa marcada por la falta de continuidad y resultados.

LIBERAN CUPO DE EXTRANJERO

La salida de Sekou Gassama también permite a Universitario liberar una plaza de extranjero de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La dirigencia buscará reforzar el ataque con la incorporación de un nuevo delantero del exterior, atendiendo uno de los principales pedidos del técnico Héctor Cúper.