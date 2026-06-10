¡Del recuerdo al escenario! La tragedia del Fokker de Alianza Lima llega al teatro

A través del teatro, el público podrá acercarse a las historias que surgieron tras la tragedia que enlutó al fútbol peruano y marcó para siempre a Alianza Lima.

Uno de los episodios más dolorosos en la historia del fútbol peruano ocurrió el 8 de diciembre de 1987, cuando el accidente del Fokker F27 provocó el fallecimiento de gran parte de la delegación de Alianza Lima.

A casi cuatro décadas de esta tragedia, la obra Inolvidables llega a los escenarios teatrales para narrar las consecuencias humanas y emocionales que dejó este lamentable suceso. La puesta en escena es dirigida por Ebelin Ortiz y forma parte de un proyecto de fin de carrera de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

UNA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

Para llevar a cabo este proyecto, fue necesario realizar una rigurosa investigación que reunió testimonios, documentales históricos, publicaciones periodísticas, material fotográfico y diverso contenido relacionado con la tragedia.

Asimismo, la obra busca acercarse a las historias que permanecen vivas en la memoria colectiva. La trama se centra en la familia Salcedo y en la experiencia de uno de sus integrantes, quien formó parte del equipo de rescate que acudió tras la caída del avión.

PRONTO EN LOS TEATROS

Por otro lado, la directora señaló que la propuesta trasciende el acontecimiento histórico que le da origen. “La historia no solo habla de lo que creemos que habla, sino de las relaciones interpersonales. Un padre silente, una madre organizada, que tiene las cosas bajo control, y un hijo que pide respuestas”, indicó.

La obra Inolvidables. En la memoria de Salcedo se presentará los días 17, 18, 24 y 25 de junio, así como el 1 y 2 de julio, a las 7:30 p. m., en el Teatro Ricardo Roca Rey de la Asociación de Artistas Aficionados (AAA), ubicado en el Jr. Ica 323, en el Cercado de Lima. Las entradas se encuentran a la venta a través de Joinnus.