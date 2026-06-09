¿Se va de Matute? Agente de Viscarra rompe el silencio sobre su futuro

En medio de los rumores que lo acercan al fútbol europeo, el entorno de Guillermo Viscarra decidió pronunciarse para aclarar su situación contractual y el panorama que afronta en Alianza Lima.

Los rumores surgidos desde la prensa boliviana sobre una posible salida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima con destino al Amedspor de la Superliga de Turquía han generado expectativa en el entorno blanquiazul.

El guardameta no tiene actividad con Alianza Lima desde marzo, luego de haber disputado el repechaje con la selección de Bolivia rumbo al Mundial 2026, clasificación que finalmente perdieron ante Irak. Desde entonces, su lugar ha sido ocupado por Duarte, cuyas destacadas actuaciones lo han consolidado como titular.

Ante esta situación, el representante del arquero se pronunció sobre el presente de “Billy” y aclaró los rumores que lo vinculan con otros clubes, recordando que el futbolista mantiene contrato vigente con el equipo de La Victoria.

PALABRA DEL REPRESENTANTE

Según lo indicado por Depor, el representante del jugador, Daniel Gonzales negó cualquier negociación con otro club y recordó que Viscarra aún tiene contrato vigente con Alianza. “Billy tiene contrato hasta diciembre. Él tiene contrato hasta diciembre. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Tú no sabes si mañana estás en el mismo trabajo o no. Como cualquier jugador”, indicó.

Por otro lado, la situación del jugador ha estado marcada por diversas irregularidades durante la presente temporada. Entre lesiones, convocatorias con la selección boliviana y el gran momento que atraviesa Duarte, “Billy” ha perdido protagonismo y se ha alejado de la titularidad.



NO HAY PRONUNCIAMIENTO

A raíz de las especulaciones que vinculan al jugador con clubes del extranjero, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de Alianza Lima ni del entorno del propio futbolista. Esta situación mantiene en incertidumbre a la hinchada blanquiazul respecto al futuro de uno de los jugadores que llegó a convertirse en una pieza importante dentro del esquema de Pablo Guede.