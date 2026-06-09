¡Dura prueba! Perú perdió 3-1 frente a España antes del Mundial

España ratificó su condición de favorita para el Mundial 2026 al imponerse con autoridad sobre una selección peruana que reaccionó recién en el complemento.

En un nuevo partido de preparación, la Selección Peruana cayó por 3-1 ante la Selección Española en Puebla, México, en lo que significó el cierre de la Fecha FIFA previo al inicio del Mundial 2026.

Fue un encuentro complicado para la Bicolor, que se enfrentó a uno de los principales candidatos a conquistar la Copa del Mundo. El conjunto español mostró su superioridad desde los primeros minutos y prácticamente sentenció el partido durante el primer tiempo, ante la escasa reacción del seleccionado nacional.

De esta manera, España culmina su etapa de preparación antes de su debut mundialista frente a Cabo Verde. Por su parte, los dirigidos por Mano Menezes continúan dejando dudas respecto a su rendimiento y funcionamiento colectivo.

NO PUDIERON CONTRA EL FAVORITO

Con un ritmo de competencia superior al de los seleccionados peruanos, la "Furia Roja" impuso su autoridad y favoritismo desde el pitazo inicial. Apenas a los dos minutos de juego, abrió el marcador gracias a un gol de Mikel Oyarzabal, sorprendiendo a la defensa peruana.

Ante la escasa reacción de la Bicolor, España continuó generando peligro por distintos sectores del campo hasta que, a los 32 minutos, Pedri amplió la ventaja y puso el 2-0 en el marcador. La imprecisión peruana se hizo aún más evidente en el complemento. A los 53 minutos, una jugada que terminó con un mal control del arquero Pedro Gallese, quien accidentalmente introdujo el balón en su propia portería, decretando el 3-0.

REACCIÓN PERUANA

Por otro lado, durante algunos pasajes del segundo tiempo, la Bicolor mostró una mejora en su funcionamiento colectivo, lo que le permitió generar algunas jugadas de peligro en el área española. Fue así que, a los 66 minutos, Jairo Vélez interceptó un balón dentro del área y logró convertir el descuento para los dirigidos por Mano Menezes.