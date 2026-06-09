Sporting Cristal oficializa el regreso de Roberto Mosquera para el Torneo Clausura

El técnico nacional asumirá por tercera vez la dirección del cuadro celeste con el objetivo de mejorar la campaña en la Liga 1 y afrontar la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal anunció oficialmente el regreso de Roberto Mosquera como su nuevo entrenador para el Torneo Clausura 2026. A través de un emotivo video difundido en sus redes sociales, el estratega expresó su entusiasmo por volver al club rimense y envió un mensaje a la hinchada: “Estoy de vuelta en casa, necesitamos de todos para campeonar. ¡Fuerza, Cristal!”.

La directiva celeste apuesta por la experiencia del entrenador nacional para revertir el complicado momento deportivo que atraviesa el equipo. Mosquera tendrá la misión de mejorar la campaña en la Liga 1 y liderar al plantel en la Copa Sudamericana, luego de un Torneo Apertura en el que Sporting Cristal finalizó en el duodécimo lugar con 19 puntos.

Esta será la tercera etapa de Roberto Mosquera al frente del conjunto bajopontino. Su primer ciclo se desarrolló entre 2012 y 2013, cuando logró el campeonato nacional, mientras que en su segunda etapa, entre 2020 y 2022, volvió a conquistar el título de la Liga 1, además del Torneo Apertura y la Copa Bicentenario.

RESPALDO DE JULIO CÉSAR URIBE

El regreso del técnico fue respaldado por Julio César Uribe, quien destacó que Mosquera es la persona indicada para liderar el proyecto deportivo del club. Asimismo, los hinchas expresaron su entusiasmo por el retorno del estratega, con la expectativa de que Sporting Cristal vuelva a luchar por el campeonato nacional en el segundo semestre de la temporada.