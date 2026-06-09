Perú alista cambios para enfrentar a España en amistoso internacional

La Selección Peruana buscará cerrar su preparación para el Mundial 2026 con una buena actuación ante España, en un duelo que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de México.

La Selección Peruana enfrentará este lunes 8 de junio a España en un partido amistoso internacional que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. El encuentro, programado para las 9:00 p.m. (hora peruana), servirá como una de las últimas pruebas para ambos equipos antes del inicio de la Copa Mundial 2026.

La Bicolor llega motivada tras conseguir su primera victoria bajo la dirección técnica de Mano Menezes, luego de imponerse a Haití. Por su parte, el conjunto español, dirigido por Luis de la Fuente, afrontará el compromiso después de empatar 1-1 frente a Irak en su más reciente presentación.

De cara a este enfrentamiento internacional, se prevé que ambos entrenadores realicen algunas modificaciones en sus alineaciones. Además, las dos selecciones acordaron la posibilidad de efectuar hasta 11 sustituciones en tres ventanas, con el objetivo de brindar minutos a un mayor número de jugadores.

POSIBLE ALINEACIÓN

La posible alineación de Perú estaría conformada por Pedro Gallese; Marcos López, Fabio Gruber, Renzo Garcés y Oliver Sonne; Erick Noriega y André Carrillo; Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Adrián Ugarriza. Entre las principales novedades destacan los ingresos de Fabio Gruber, Yoshimar Yotún y Adrián Ugarriza en el equipo titular.