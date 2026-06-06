Mano Menezes valoró la victoria de la Bicolor tras una larga racha sin ganar

El entrenador resaltó que la victoria premia el esfuerzo realizado por el plantel y permite trabajar con mayor confianza de cara a los próximos retos internacionales.

Tras la victoria por 2-1 sobre la selección de Haití en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA, la selección peruana obtuvo un resultado importante desde el aspecto anímico, con el objetivo de consolidar un equipo competitivo de cara a los próximos desafíos.

Además, este triunfo representó la primera victoria de la era de Mano Menezes al frente de la Bicolor. El estratega brasileño destacó la confianza mostrada por sus dirigidos para revertir el marcador y aseguró que este resultado servirá como un impulso para afrontar los próximos compromisos con mayor seguridad y convicción.

DECLARACIONES DEL DT BRASILEÑO

El técnico brasileño le dio mucho valor al triunfo conseguido por la sequía que atravesaba la selección durante todos estos años. "Para una selección que hacía mucho tiempo que no ganaba significa mucho, porque en el fútbol podemos hacer las cosas bien, podemos tener oportunidades, pero si no vencemos siempre nos quedamos en el casi", indicó.

Asimismo, recalcó que la bicolor aún se encuentra en un proceso de construcción con miras a consolidar un proyecto de cara a los siguientes desafíos. "Sabemos que tenemos un camino largo para caminar, pero es posible caminar venciendo partidos como ganamos hoy, con superación", agregó.

VALORA EL DESEMPEÑO

Por otro lado, el técnico sostuvo que el rendimiento del equipo fue superior al del rival, basándose en las estadísticas del partido. "Los números del juego todos son favorables a Perú en relación con Haití. Tuvimos más posesión de balón, tuvimos más situaciones de gol y un montón de cosas buenas, pero, si no hubiéramos vencido, diríamos fracaso", manifestó.

Además, destacó la reacción de los jugadores en los minutos finales, considerando que este tipo de situaciones sirven como parte del crecimiento grupal. "Estamos aprendiendo. Hoy ganamos en la recta final, en otras oportunidades dejamos escapar esa recta final. Son jugadores muy jóvenes, pero tenemos que pasar estos momentos para fortalecernos" , indicó.