Sporting Cristal anunció la salida de Zé Ricardo

El club rimense informó que la desvinculación del entrenador brasileño se produjo de mutuo acuerdo luego de una campaña irregular en la Liga1 y la Copa Libertadores.

Sporting Cristal puso fin al ciclo del técnico brasileño Zé Ricardo al confirmar su salida del primer equipo. A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la institución rimense informó que ambas partes acordaron culminar su vínculo de mutuo acuerdo tras finalizar el Torneo Apertura 2026.

En el mensaje, el club expresó su agradecimiento al estratega y a los integrantes de su comando técnico, conformado por el asistente Ricardo Colbachini y el preparador físico Fabio Eiras. La dirigencia destacó el profesionalismo, compromiso y dedicación que demostraron durante el tiempo que permanecieron en la institución.

La decisión se produce luego de una campaña que no cumplió con las expectativas de la hinchada celeste. En la Liga1, Sporting Cristal terminó el Torneo Apertura en el duodécimo lugar con 19 puntos, lejos de los puestos de vanguardia. En tanto, en la Copa Libertadores finalizó tercero en el Grupo F, resultado que le permitió clasificar a los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿QUIÉN SERÁ EL PRÓXIMO ENTRENADOR?

Tras oficializar la salida de Zé Ricardo, la dirigencia trabaja en la planificación del segundo semestre de la temporada, tanto en la elección de un nuevo entrenador como en el fortalecimiento del plantel. Además, continúa la expectativa por la posible incorporación del delantero Hernán Barcos, cuyo fichaje estaría encaminado para afrontar los próximos desafíos deportivos.