Mundial 2026: día y hora del partido inaugural entre México y Sudáfrica

El torneo más importante del fútbol comenzará el próximo 11 de junio. El duelo inaugural será en el emblemático Estadio Azteca.

La cuenta regresiva llegó a su etapa final. El Mundial 2026 arrancará el próximo jueves 11 de junio con una edición histórica que se desarrollará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. Además, será la primera Copa del Mundo que contará con la participación de 48 selecciones nacionales, ampliando el número de equipos en competencia.

El encuentro inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, recinto con capacidad para más de 87 mil espectadores. El partido, que se jugará a las 2 p.m. hora peruana, marcará el inicio oficial de una competencia que reunirá a las mejores selecciones de las seis confederaciones afiliadas a la FIFA.

Antes del pitazo inicial, se llevará a cabo la ceremonia de inauguración, programada para comenzar 90 minutos antes del encuentro. El espectáculo musical buscará dar la bienvenida a millones de aficionados de todo el mundo con una puesta en escena cargada de música, color y cultura de los países anfitriones.

ASÍ SERÁ EL SHOW MUSICAL

Entre los artistas confirmados para el show inaugural del Mundial 2026 figuran Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, además de las reconocidas agrupaciones Los Ángeles Azules y Maná. Con ello, la organización de la Copa del Mundo espera ofrecer una celebración a la altura del evento deportivo más importante del planeta.