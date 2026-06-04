¡Batacazo! Costa de Marfil derrotó 2-1 a Francia en amistoso previo al Mundial

Los africanos sorprendieron a una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo al imponerse con goles de Doué y Diallo, luego de comenzar perdiendo por un tanto de Cherki.

Costa de Marfil protagonizó una de las mayores sorpresas de la jornada al vencer por 2-1 a Francia en un amistoso internacional disputado en la ciudad de Nantes. El encuentro sirvió como preparación para ambas selecciones de cara al inicio del Mundial 2026 y terminó con una remontada de los llamados “Elefantes”.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó gran parte de la primera mitad y logró abrir el marcador justo antes del descanso gracias a una destacada definición de Cherki a los 45 minutos. Con la ventaja parcial, los franceses se marcharon al entretiempo con la sensación de tener el partido bajo control.

Sin embargo, la reacción marfileña llegó en el complemento. Doué igualó las acciones a los 53 minutos y cambió el desarrollo del encuentro. Cuando parecía que el empate sería el resultado final, Diallo apareció a los 84 minutos para concretar la remontada y sellar el triunfo africano.

LO QUE SE VIENE

Con esta victoria, la selección de Costa de Marfil llega fortalecida a su debut mundialista frente a Ecuador por la primera fecha del Grupo E. Francia, por su parte, buscará corregir errores en su próximo amistoso internacional ante Irlanda del Norte antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo 2026.