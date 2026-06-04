Sporting Cristal presentó una propuesta a Universitario para fichar a José Rivera

El interés de varios clubes por el popular “Tunche” mantiene en expectativa a la hinchada crema, mientras la directiva evalúa el futuro del futbolista.

Tras la finalización del Torneo Apertura, el mercado de fichajes vuelve a tomar protagonismo entre los clubes que buscan reforzar sus planteles para la segunda parte de la temporada de la Liga 1 Te Apuesto 2026.

En ese contexto, uno de los nombres que ha cobrado mayor relevancia durante las últimas semanas es el de José Rivera, delantero de Universitario de Deportes que recientemente se ha visto involucrado en un proceso disciplinario dentro de la institución crema.

Esta situación ha despertado el interés de varios equipos del fútbol peruano. Entre ellos aparece Sporting Cristal, club que viene evaluando la posibilidad de incorporar al atacante con el objetivo de reforzar su ofensiva de cara al Torneo Clausura y a los playoffs de la Copa Sudamericana.

CRISTAL BUSCA SU FICHAJE

Según la información revelada en el programa Toco y Me Voy, Cristal habría presentado una oferta formal para incorporar a José Rivera de cara al segundo semestre de la temporada. Asimismo, otro de los clubes que también ha mostrado interés por el popular “Tunche” sería Alianza Lima, situación que ha encendido las alertas en la “U”.

No obstante, ambas operaciones no serían sencillas de concretar, ya que la directiva crema no tendría intención de desprenderse fácilmente del atacante y mucho menos transferirlo a clubes que compiten directamente por el título de la Liga 1.

PALABRA DE SU REPRESENTANTE

Por otro lado, Narciso Algamis, representante del Rivera, indicó que el delantero aún cuenta con contrato vigente con la institución crema y que por el momento no existe alguna decisión tomada en base a su futuro. “No puedo asegurar nada a nadie, pero a mí me gustaría que se quede en la ‘U’”, señaló.