Federación Peruana de Esports anuncia roster de Dota 2 para torneo internacional

La Federación Peruana de Esports continúa su camino preparándose para el nuevo torneo internacional llamado Esports Nation Cup (ENC). Esta competición reunirá a casi todas las naciones del mundo a través de clasificatorias regionales en 16 disciplinas. Los países que logren clasificar se enfrentarán en Riad, Reino de Arabia Saudita, durante el mes de noviembre, por una bolsa de premios de 45 millones de dólares.

En ese contexto, Dota 2, una de las disciplinas más emblemáticas de los esports peruanos por su trayectoria y destacados resultados internacionales, presenta oficialmente su roster con el objetivo de seguir haciendo historia y luchar por una nueva presea para el Perú en la primera edición de la Esports Nation Cup.

Para liderar este proceso, la Federación Peruana de Esports designó a Vintage como coach de la selección nacional. Su paso por organizaciones de primer nivel como Infinity, Thunder Awaken, Evil Geniuses, BOOM Esports, Beastcoast y M80 le ha permitido adquirir una amplia visión estratégica y competitiva. Ahora, toda esa experiencia estará enfocada en potenciar al equipo peruano y llevarlo a competir por los máximos honores en la Esports Nation Cup.

Los jugadores convocados por Vintage y Marcelo son:

Wits Carry - Posición 1 (LGD GAMING) TaiLung Midlaner - Posición 2 (PLAY TIME) DarkMago Mid y Offlaner - Posición 2 y 3 (PLAY TIME) Scofield Roamer y Soft Support - Posición 4 (PLAY TIME) Mooz Hard Support - Posición 5 (ZERO TENACITY)

Suplentes:

6. Elmishio - Support . Posición 4 y 5 (PLAY TIME)

7. Pakazs - Carry - Posición 1 (Team Sangre)

¿Cómo clasificar a la ENC?

La Esports Nation Cup ha preparado 3 formatos de acuerdo a las disciplinas en la que los jugadores pueden llegar a participar de este magno evento, estás son:

Rendimiento individual: Basado en resultados dentro del ecosistema en Chess, EA Sports FC, Fatal Fury, Trackmania, Street Fighter. Selección Técnica del Coach: Elegido por el entrenador designado en Dota 2, Valorant, League Of Legends, Mobile Legends, Rocket League, PUBG Mobile & Battlegrounds, Honor of Kings, Rainbow Six Siege. Clasificatorias Nacionales: Obtenido mediante clasificatorias en Counter Strike 2 y APEX Legends.

Fechas de las Clasificatorias:

Imagen tomada de Instagram de @esportsfpe y @teamper_esports

Peruanos Rumbo a Esports Nation Cup

El Primer Peruano en la ENC:

En el mundial de Chess seremos representados por Renato Terry al quedar Top 19 en el puntaje global con 16,0 puntos, dándole la clasificación directa por el prize pool de 600,000 dólares. Además, nuestro representante nacional encabeza a sudamérica, siendo seguido por Chile con el puesto 22.

Lo Seleccionados en Rocket League:

La convocatoria liderada por Soru y Leonard el pasado 28 de mayo permitió definir a los jugadores que representarán al Perú en la Esports Nation Cup; Alphazero, I_Dxrks, SecretSpams y Nico. El combinado nacional iniciará su participación el próximo 16 de julio, cuando comiencen las clasificatorias regionales en busca de asegurar su clasificación a la fase presencial que se disputará en Riad, Arabia Saudita por el prize pool de 1,320,000 dólares.

Tenemos Representante en los Suramericanos Santa Fe 2026

Tras coronarse campeón de la clasificatoria nacional, Doménico Suárez obtuvo su pase a la competencia internacional que se desarrollará en Colombia. Este logro representa un paso importante en su camino hacia la Esports Nation Cup, consolidándose como el principal candidato para representar al Perú en el certamen.

Para más información escríbenos aquí prensa@fpesports.org.pe