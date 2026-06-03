Decisiones drásticas en La Florida: tres futbolistas no seguirían en Cristal

El cuadro celeste comenzó la reestructuración de su equipo para la segunda parte de la temporada y ya tendría definidos a los primeros jugadores que no continuarían en el club

A raíz de la discreta campaña realizada por Sporting Cristal en el Torneo Apertura, donde finalizó en el puesto 12 de la tabla de posiciones con 19 puntos y a solo tres unidades de la zona de descenso, la directiva celeste ya trabaja en la reestructuración del plantel de cara al Torneo Clausura.

El cuadro rimense, encabezado por Julio César Uribe en la gerencia deportiva, ha decidido apostar por la incorporación de futbolistas extranjeros con el objetivo de fortalecer el equipo y revertir el complicado momento que atraviesa tanto en el ámbito deportivo como institucional.

PURGA EN EL EQUIPO

Ante esta decisión tomada por los altos mandos de Sporting Cristal, y según información revelada por Michael Cordero, el primer jugador que sufriría las consecuencias del mal momento del equipo sería Cristian Benavente. El mediocampista llegó al club en medio de gran expectativa, pero su rendimiento no habría sido el esperado, por lo que su continuidad estaría seriamente comprometida.

Asimismo, otros futbolistas que también dejarían la institución serían Felipe Vizeu y Gabriel Santana. En el caso de Vizeu, arribó al cuadro celeste con la misión de cubrir el vacío dejado por Martín Cauteruccio, pero sus actuaciones estuvieron lejos de cumplir con las expectativas generadas.

Por su parte, Santana no logró consolidarse debido a una serie de lesiones que afectaron su continuidad y limitaron su desempeño dentro del terreno de juego, situación que habría sido determinante para que la directiva evalúe su salida de cara al Torneo Clausura.