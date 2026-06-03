¡Emotivo momento! Pérez Guedes se conmueve con homenaje de Universitario

El volante recibió un sentido homenaje de Universitario y recordó con gratitud su paso por la institución crema.

Tras anunciar su retiro del fútbol profesional y disputar su último partido con Universitario de Deportes, Martín Pérez Guedes recibió una emotiva despedida por parte del cuadro crema a través de un video publicado en sus redes sociales.

El video fue elaborado como homenaje al mediocampista, quien llegó al club en 2023 y se convirtió en una pieza fundamental del equipo contribuyendo a la obtención de títulos y dejando una huella importante en la hinchada merengue.

La publicación generó una conmovedora reacción por parte del exjugador crema, quien expresó su agradecimiento por el reconocimiento y por los años vividos defendiendo la camiseta de la "U".

AGRADECIMIENTO A PÉREZ GUEDES

El cuadro merengue le dedicó unas emotivas palabras al argentino-peruano de 34 años, agradeciéndole por su compromiso y profesionalismo durante su paso por la institución "Todo se equilibra al final. Éxitos siempre, GOAT", indicó.

Asimismo el ex jugador agradeció las muestras de cariño y el respaldo recibido por parte del club, destacando que se siente orgulloso de haber formado parte de la historia de una de las instituciones más grandes del Perú. "Me voy muy feliz y, sobre todo, muy agradecido. Gracias por dejarme ser parte de tu historia, de tu garra y de tu gente. Se cierra un ciclo dentro de la cancha, pero el sentimiento será eterno", manifestó.