¡Se va de Ate! Universitario decidió la salida de Sekou Gassama

La dirigencia crema inició la reestructuración de su plantel tras el Torneo Apertura y decidió no contar con el delantero español-senegalés para la segunda parte de la temporada.

Universitario de Deportes comenzó a realizar cambios en su plantel con miras al Torneo Clausura y una de las primeras decisiones adoptadas por la administración crema fue la salida del delantero Sekou Gassama. El atacante español-senegalés no continuará en el equipo merengue pese a tener contrato vigente.

Durante las últimas semanas, Gassama logró sumar más minutos en el campo gracias a la confianza brindada por el entrenador Héctor Cúper. Sin embargo, su mejoría en el rendimiento no fue suficiente para convencer a la directiva, que optó por buscar nuevas alternativas para reforzar el ataque crema en la segunda mitad del campeonato.

El delantero de 31 años disputó un total de siete encuentros con la camiseta de Universitario de Deportes, aunque no pudo registrar goles ni asistencias. Su incorporación se concretó durante el proceso encabezado por Javier Rabanal, con la expectativa de aportar experiencia y presencia ofensiva al equipo.

REESTRUCTURACIÓN DEL PLANTEL

Pese a que su vínculo contractual estaba previsto hasta finales de 2026, ambas partes pondrán fin anticipadamente a la relación deportiva. De esta manera, Universitario continúa con la reestructuración de su plantel en busca de potenciar su rendimiento para afrontar el Torneo Clausura y los desafíos restantes de la temporada.