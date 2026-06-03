Hernán Barcos tendría todo listo para fichar por Sporting Cristal

El experimentado delantero argentino habría alcanzado un acuerdo con el club rimense y firmaría un contrato hasta finales de 2026.

Sporting Cristal habría concretado la incorporación del delantero argentino Hernán Barcos como uno de sus principales refuerzos para afrontar el Torneo Clausura de la Liga1 2026. Tras varias semanas de conversaciones, ambas partes habrían llegado a un acuerdo para que el atacante vista la camiseta celeste durante lo que resta de la temporada.

El vínculo entre el futbolista y la institución rimense se extendería hasta diciembre de 2026, aunque el contrato contemplaría una cláusula que permitirá ampliar la relación por una campaña adicional. La directiva celeste, encabezada en el área deportiva por Julio César Uribe, realizó consultas sobre el rendimiento y profesionalismo del jugador antes de cerrar la negociación.

La posible llegada de Barcos se produce luego de confirmar su salida de FC Cajamarca. El atacante señaló que ya había comunicado su decisión a la dirigencia del club y que el encuentro disputado ante Alianza Lima marcó el final de su etapa en el conjunto cajamarquino. Asimismo, aseguró marcharse tranquilo tras cumplir con los objetivos planteados en la institución.

SUMARÁ EXPERIENCIA

De concretarse este fichaje, Hernán Barcos sumará una nueva experiencia en el fútbol peruano. El delantero argentino defenderá su tercera camiseta en el país, tras sus pasos por Alianza Lima y FC Cajamarca, y buscará aportar su experiencia y capacidad goleadora para que Sporting Cristal sea protagonista en la lucha por el título nacional.