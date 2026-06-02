La selección colombiana cerró su preparación mundialista con una victoria sobre Costa Rica

La escuadra cafetera se despidió de su afición con una victoria y una actuación sólida , dejando altas expectativas para su participación en la cita mundialista.

A tan solo días de su debut en el Mundial 2026, la Selección de Colombia se despidió de su afición con una victoria por 3-1 frente a la Selección de Costa Rica en el Estadio El Campín de Bogota.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo mostraron un amplio dominio ofensivo, permitiendo que varias de sus principales figuras destacaran y ofrecieran una muestra del funcionamiento que buscarán plasmar durante su participación en la Copa del Mundo.

Tras este encuentro de preparación, los colombianos viajarán a Estados Unidos para continuar con su preparación de cara a su debut este 17 de junio ante la Selección de Uzbekistán.

BUEN JUEGO COLOMBIANO

En un partido en el que una de sus principales figuras brilló con un gol y una asistencia, la Selección de Colombia se despidió de su afición con una actuación convincente, generando ilusión entre los hinchas que esperan una destacada participación en la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tomaron la ventaja a los 16 minutos gracias a un gol de Davinson Sánchez. Posteriormente, Luis Díaz amplió la diferencia al minuto 22 y fue una de las figuras del encuentro.

La Selección de Costa Rica reaccionó a los 32 minutos con un tanto de Andrey Soto, lo que permitió descontar en el marcador. Sin embargo, la victoria colombiana quedó sentenciada a los 80 minutos gracias a la anotación de Luis Suárez, quien selló el 3-1 definitivo.