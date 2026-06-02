La 'U' busca potenciar su plantel: dos refuerzos extranjeros en la mira

Con la intención de recuperar protagonismo en la Liga 1, Universitario busca sumar jerarquía y experiencia a su plantel, teniendo en la mira a dos futbolistas extranjeros.

Con el objetivo de realizar una destacada campaña en el Torneo Clausura, Universitario de Deportes ya trabaja en la planificación de posibles incorporaciones para reforzar el plantel dirigido por Héctor Cúper.

En ese sentido, la directiva crema ha iniciado las gestiones correspondientes para fortalecer el equipo de cara a la segunda parte de la temporada. Asimismo, el técnico argentino tendría en carpeta a dos futbolistas considerados prioritarios para potenciar distintas zonas del campo y elevar la competitividad del plantel.

POSIBLES REFUERZOS

Según lo informado en el programa Hablemos Max, dos futbolistas se encuentran en la órbita de Universitario para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura. Uno de ellos es Rodrigo Saravia, mediocampista uruguayo de 25 años que contaría con la aprobación del técnico argentino.

Asimismo, también se viene evaluando la incorporación de Renzo López, delantero de 32 años que actualmente milita en el Vitória. Sus características ofensivas y capacidad para desempeñarse dentro del área habrían despertado el interés del comando técnico

CUALIDADES DE LOS REFUERZOS

Rodrigo Saravia destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como volante de contención como interior por derecha. El mediocampista se formó en Peñarol y cuenta con experiencia en clubes como Gimnasia y Esgrima La Plata, FC Rostov y Belgrano

Por su parte, López llama la atención del comando técnico por sus condiciones físicas, especialmente por sus 1.92 metros de estatura, una característica fundamental para su posición. Asimismo el atacante registra pasos por clubes como Nacional, Rentistas, Tigre, O'Higgins, Montevideo Wanderers, Plaza Colonia y Central Córdoba.