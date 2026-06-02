Paolo Guerrero elogió a Pablo Guede y destacó su trabajo al frente de Alianza Lima

El goleador íntimo reconoció el aporte de Guede en la campaña que llevó a Alianza al título del Torneo Apertura y destacó el liderazgo compartido dentro del vestuario blanquiazul.

El gran momento que atraviesa Alianza Lima tras conquistar el Torneo Apertura ha llevado a una de sus principales figuras y referentes, Paolo Guerrero, a elogiar la campaña realizada por el plantel dirigido por Pablo Guede.

El reconocimiento del delantero no solo estuvo dirigido a sus compañeros de equipo, sino también al estratega argentino, a quien consideró como uno de los principales artífices del buen momento que atraviesa el conjunto blanquiazul gracias al trabajo realizado durante la temporada.

ELOGIOS PARA GUEDE

El capitán en conversaciones para L1 Max destacó la metodología del entrenador y su buena lectura de juego. "Guede tiene mucha pasión por el fútbol por la manera en cómo trabaja. Incluso, él crea los trabajos en función de los errores que le ve al adversario y cómo hacer la presión", indicó.

Asimismo, Guerrero lo calificó como un “crack”, destacando la excelente relación y conexión que ha logrado construir con el plantel de Alianza. "Guede es un crack. Es muy astuto y muy experto. Cuando ve que el grupo necesita que lo apriete, lo aprieta y de mil maneras. Por ahí el profe puede estar molesto y caliente, y es el momento donde más tenemos que poner concentración para que las cosas fluyan mejor. El grupo lo hace y eso demuestra que todos estamos muy comprometidos", agregó.

ELOGIOS PARA SUS COMPAÑEROS

Por otro lado, el delantero también resaltó el trabajo del resto del plantel, indicando que todo el éxito es un trabajo en conjunto. "Renzo (Garcés), Gaibor, Advíncula y Castillo son pilares muy importantes dentro del equipo y eso hace que las cosas fluyan mejor. Yo no solo me encargo, ellos también motivan a los compañeros y a los chicos", concluyó.