Siempre campeona: Kimberly García conquista el oro en el Iberoamericano de Atletismo Lima 2026

Todos celebramos. El Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026 permitió mostrar la calidad de nuestras deportistas Kimberly García y Mary Luz Andía, quienes lograron las medallas de oro y plata, respectivamente, en los 10 000 metros marcha.

Kimberly García, obtuvo el campeonato iberoamericano con un tiempo de 42:45, logrando además un nuevo récord nacional al mejorar en 12 segundos su anterior registro. Por su parte, Mary Luz Andía obtuvo la medalla de plata con una marca de 44:34.

CRECIMIENTO COMPETITIVO

Las preseas ganadas por García y Andía consolidan al Perú como una de las potencias de la marcha en la región y ponen de manifiesto el trabajo de los deportistas, así como de entrenadores y equipos multidisciplinarios que apoyan su excelente preparación.

El Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026 congrega en el Estadio de la Videna a los principales exponentes de la región. Nuestros atletas siguen demostrando su crecimiento competitivo, con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.