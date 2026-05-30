¡Pensando en el futuro! Gallese resalta la importancia de los amistosos de la selección

A pocos días de los partidos amistosos que disputará la Selección Peruana de Fútbol durante la fecha FIFA ante las selecciones de Haití y España, ambas clasificadas al Mundial 2026, la Bicolor buscará conseguir su primera victoria bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

El estratega brasileño debutó en el banquillo peruano el pasado mes de marzo con una derrota por 2-0 ante Senegal, mientras que en su segundo encuentro obtuvo un empate 2-2 frente a Honduras.

Ante este panorama, uno de los referentes del combinado nacional, Pedro Gallese, destacó la importancia de estos compromisos amistosos como parte de la preparación del equipo con miras al inicio de las clasificatorias para el Mundial 2030.

PALABRA DEL CAPITÁN

Gallese destacó la importancia de estos compromisos como parte de la preparación e ir captando las ideas del comando técnico. “Amistosos para seguir preparándonos, para seguir conociendo las ideas de este nuevo comando técnico, y para que los otros compañeros que se están reincorporando a la selección conozcan más lo que es el mundo de la selección”, indicó el jugador.

Además, valoró el nivel de los rivales que enfrentará la bicolor, destacando que ambas selecciones lograron clasificar a la Copa del Mundo . “Es una preparación para nosotros. Hay que aprovechar estos partidos que se nos están dando. Con Haití y con un rival como España, que se está preparando para el Mundial, es importante para el grupo”, añadió.

CONSEJO PARA NUEVOS ELEMENTOS

Por otro lado, destacó la importancia de los nuevos jugadores que se han sumado a la selección, asimismo, les brindó algunos consejos para que aprovechen la oportunidad. “Que no vengan como a prepararse aquí, sino que ya vengan preparados para la selección. Es algo muy hermoso vestir los colores de tu país”, concluyó.