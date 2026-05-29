Miguel Araujo queda fuera de amistosos ante Haití y España por lesión

La Selección Peruana sufrió una baja sensible de cara a los amistosos internacionales ante Haití y España. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó este viernes que el defensa Miguel Araujo fue desconvocado del plantel dirigido por Mano Menezes debido a una lesión detectada durante la concentración de la bicolor.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la FPF señaló que la decisión fue tomada luego de evaluar un informe médico en coordinación con Sporting Cristal. La entidad indicó que el futbolista presenta una lesión que le impedirá participar en los compromisos programados para la fecha FIFA de junio.

Ante esta situación, no se descarta que el comando técnico convoque a un nuevo jugador para reforzar la zona defensiva. Entre las alternativas que actualmente integran la nómina destacan Renzo Garcés, Alfonso Barco y Fabio Gruber, quienes buscarán ganarse un lugar en el equipo titular.

PARTIDOS DE PREPARACIÓN

Perú enfrentará a Haití el próximo 5 de junio en el NU Stadium de Miami, mientras que posteriormente se medirá ante la Selección de España, una de las principales candidatas al título del Mundial 2026. Ambos encuentros servirán como preparación para los próximos desafíos de la escuadra nacional.