¡Batacazo en La Bombonera! Boca quedó fuera de la Libertadores

La Bombonera fue escenario de una inesperada eliminación de Boca Juniors, que ahora buscará seguir con vida en la Sudamericana.

Duro golpe para uno de los equipos que era considerado favorito para conquistar la Copa Libertadores. Boca Juniors quedó eliminado tras caer por 1-0 frente a Universidad Católica.

El encuentro, disputado en La Bombonera, marcó la eliminación en fase de grupos del conjunto dirigido por Carlos Úbeda después de 32 años, situación que generó un fuerte malestar entre sus hinchas tras no cumplir con el principal objetivo de la temporada.

Asimismo, luego de esta derrota, el cuadro xeneize terminó en el tercer lugar de su grupo y disputará los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O'Higgins con el fin de clasificar a los octavos de final.

PARTIDO PARA EL OLVIDO

Boca Juniors mostró iniciativa desde el inicio del partido, generando aproximaciones peligrosas mediante Exequiel Palacios y Marco Pellegrino. Sin embargo, el conjunto local evidenció deficiencias al momento de concretar sus jugadas, especialmente en las acciones de balón detenido.

El gol que sentenció la eliminación del cuadro xeneize llegó a los 33 minutos por intermedio de Clemente Montes, quien enganchó de izquierda hacia el centro y sacó un potente derechazo para vencer la portería defendida por Leandro Brey, dejando en silencio a La Bombonera.

PREMIO CONSUELO

Por otro lado, pese a esta derrota que dejó un sabor amargo entre los hinchas de Boca, el equipo aseguró su continuidad en torneos internacionales tras clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana. En esta instancia, el conjunto xeneize enfrentará a O'Higgins en busca de acceder a los octavos de final de la competición continental.