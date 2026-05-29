¡Duros desafíos! Cristal y Cienciano tendrán complicados cruces en la Sudamericana

Tras no conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, Sporting Cristal aseguró su presencia en los playoffs de la Copa Sudamericana, convirtiéndose en el segundo equipo peruano que, junto a Cienciano, continuará en competencia internacional.

Por su parte, Cienciano logró este cupo tras empatar en su último encuentro frente a Juventud de Las Piedras y finalizar en el segundo lugar de su grupo, manteniéndose con la ilusión de volver a destacar en un torneo que ya conquistó en el 2004. En tanto, Sporting Cristal accedió a esta fase luego de terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores y buscará realizar una destacada participación internacional.

RIVALES DEFINIDOS

Ante este panorama, Cienciano, tras finalizar en el segundo lugar del grupo B de la Sudamericana, enfrentará a Lanús, equipo que terminó tercero del grupo G de la Libertadores . Por su parte, Sporting Cristal, que culminó tercero en su grupo de la Libertadores, se medirá ante RB Bragantino, conjunto que finalizó segundo del grupo H de la Sudamericana.

Por otro lado, este viernes se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde se definirán los rivales que enfrentarán los ganadores de cada una de las llaves correspondientes a los playoffs.