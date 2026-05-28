Sporting Cristal perdió 2-0 ante Cerro Porteño y jugará los playoffs de la Copa Sudamericana

El cuadro celeste cayó en Asunción, pero avanzó al repechaje continental tras la derrota de Junior frente a Palmeiras.

Sporting Cristal perdió 2-0 ante Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla de Asunción por la sexta y última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Pese a la derrota, el equipo dirigido por Zé Ricardo logró clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana gracias a la caída de Junior de Barranquilla ante Palmeiras en Brasil.

El conjunto paraguayo aseguró el primer lugar del grupo con 13 puntos luego de imponerse con goles de Pablo Vegetti a los 50 minutos y Cecilio Domínguez a los 66’. Palmeiras terminó segundo con 11 unidades tras golear 4-1 al cuadro colombiano, mientras que Sporting Cristal culminó tercero con 6 puntos y Junior quedó eliminado de toda competición internacional.

Durante el encuentro, el equipo rimense intentó sostener el empate en el primer tiempo, pero Cerro Porteño mostró mayor contundencia ofensiva en la etapa complementaria. Los celestes no pudieron reaccionar tras el primer gol y terminaron cediendo espacios que fueron aprovechados por el conjunto azulgrana para ampliar la ventaja.

A LA COPA SUDAMERICANA

Con este resultado, Sporting Cristal obtuvo el derecho de disputar la repesca por un cupo a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El rival del cuadro peruano se conocerá en el sorteo programado para este viernes 29 de mayo.