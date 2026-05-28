El último Mundial de Messi: esta es la lista de 26 jugadores de Argentina para la Copa del Mundo

El astro argentino disputará su sexta Copa del Mundo y liderará a la albiceleste en la defensa del título.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este jueves la lista oficial de 26 jugadores convocados para disputar el Mundial 2026, torneo que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. La principal novedad es la presencia de Lionel Messi, quien jugará su sexta Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.

Argentina llegará a la cita mundialista como vigente campeona tras conquistar el título en Qatar 2022. Scaloni decidió mantener la base del plantel que logró el campeonato, aunque una de las ausencias más destacadas es la de Marcos Acuña, quien quedó fuera de la convocatoria debido a problemas físicos.

La selección argentina integra el Grupo J y debutará el martes 16 de junio frente a Argelia. Posteriormente enfrentará a Austria el lunes 22 y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27. Entre los convocados destacan figuras como Emiliano Martínez, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Además de Messi, la lista incluye jóvenes futbolistas que atraviesan un buen presente en Europa, como Nicolás Paz y Giuliano Simeone. Scaloni apuesta por combinar experiencia y renovación en busca de defender con éxito el título mundial obtenido hace cuatro años.

LOS ELEGIDOS DE SCALONI

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Volantes: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)