Selección Peruana: jugadores que militan en el extranjero inician entrenamiento en La Videna

La Blanquirroja inició su preparación para los amistosos ante Haití y España con la presencia de futbolistas que militan fuera del país.

La Selección Peruana comenzó sus entrenamientos de cara a los amistosos internacionales que disputará en junio frente a Selección de Haití y Selección de España. Algunos futbolistas que juegan en el extranjero ya se incorporaron a los trabajos realizados en la Videna.

Entre los primeros convocados que llegaron al país se encuentran Marcos López, Adrián Ugarriza, Pedro Gallese y Alfonso Barco, quienes participaron en las primeras sesiones de entrenamiento tras finalizar sus actividades con sus respectivos clubes.

Asimismo, se espera la incorporación de Kenji Cabrera en las próximas horas. Además, el entrenador Mano Menezes anunciará este jueves la lista completa de convocados para continuar con la preparación de la Blanquirroja.

CONTRA HAITÍ Y ESPAÑA

El combinado nacional enfrentará a Haití el viernes 5 de junio en Miami, Estados Unidos, mientras que el lunes 8 de junio jugará ante España en Puebla, México. La delegación peruana tiene previsto viajar rumbo a territorio estadounidense el próximo 1 de junio para continuar con su preparación internacional.