Rodrigo Ureña reveló que lo llamaron de Universitario para el Clausura

El volante chileno señaló que recibió una comunicación desde el club crema, aunque aclaró que mantiene contrato vigente con Millonarios.

El mediocampista chileno Rodrigo Ureña reveló que recibió una llamada de Universitario de Deportes en medio de los rumores sobre un posible regreso al cuadro crema para el Torneo Clausura. El jugador actualmente pertenece a Millonarios FC y aseguró que, por ahora, mantiene vínculo contractual con el elenco colombiano.

Tras la derrota de Millonarios por 1-2 ante O'Higgins en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, Ureña habló en zona mixta y explicó que no existe una oferta formal sobre la mesa. “Simplemente me llamaron para preguntarme sobre mi condición y les dije que tengo contrato vigente con Millonarios”, comentó el volante.

El exjugador crema también se refirió al complicado momento que atraviesa su equipo. Ureña reconoció que la eliminación golpeó al plantel y sostuvo que continuará trabajando para volver a disputar una Copa Libertadores. Además, señaló que entiende las críticas de los hinchas debido a la exigencia de un club grande.

ACTITUD DE AUTOCRÍTICA

Finalmente, el mediocampista sureño recordó su paso por Universitario, donde logró consagrarse tricampeón de la Liga1. Asimismo, indicó que siempre mantiene una actitud autocrítica y que su principal objetivo es competir al máximo nivel, pese a las dificultades que atraviesa actualmente en el fútbol colombiano.