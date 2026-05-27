¡Emotiva despedida! Oliver Sonne cerró su etapa en Sparta Praga

El lateral de la Selección Peruana agradeció el cariño recibido durante su etapa en República Checa y ahora deberá regresar a Burnley para afrontar una nueva temporada.

Tras finalizar su préstamo en Sparta Praga, Oliver Sonne expresó su agradecimiento mediante redes sociales al club y a los hinchas por el tiempo compartido y por los logros obtenidos durante la temporada.

El también jugador de la Selección Peruana deberá regresar a Burnley, institución dueña de su pase, para afrontar la próxima temporada en la segunda división inglesa, luego del descenso del equipo en la Premier League.

EMOTIVA DESPEDIDA

El lateral derecho publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde agradeció el apoyo de los aficionados y el respaldo de sus compañeros de equipo durante su etapa en el club. "Gracias por todo. Desde los aficionados hasta la gente del club y todos los jugadores que me hicieron sentir bienvenido desde el primer día que entré. Este lugar siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón", escribió.

Este mensaje no pasó desapercibido por los seguidores del jugador, quienes le desearon éxitos en los próximos desafíos de su carrera profesional tras su salida de Sparta Praga.