¡Eliminación crema! Universitario quedó último tras empatar con Tolima

La falta de efectividad ofensiva volvió a pasar factura a Universitario, que empató frente a Deportes Tolima y cerró su participación internacional en el último lugar de su grupo.

Un amargo empate consumó la eliminación de Universitario de Deportes, que igualó 0-0 frente a Deportes Tolima por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, resultado que dejó al conjunto crema en el último lugar de la tabla y fuera de toda competencia internacional.

El encuentro, disputado en el Estadio Monumental ante un gran marco de público, no fue suficiente para que el cuadro merengue pudiera sacar adelante un partido que se le complicó desde el inicio debido a la falta de claridad y generación de situaciones concretas en el área rival.

ELIMINACIÓN CREMA

Los dirigidos por Héctor Cúper tenían la obligación de vencer a Deportes Tolima para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 o, en el peor de los casos, asegurar un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro comenzó con ambos equipos alternándose el dominio del balón, hasta que Universitario de Deportes logró imponer cierta autoridad con un remate de Jairo Concha a los siete minutos del primer tiempo. Asimismo, el cuadro crema generó otras aproximaciones mediante Matías Di Benedetto, aunque sin lograr concretar sus oportunidades.

SERENIDAD COLOMBIANA

Deportes Tolima cumplió con su planteamiento al neutralizar defensivamente a Universitario de Deportes durante gran parte del encuentro, apostando principalmente por el contragolpe y generando muy pocas ocasiones con el balón.

Asimismo, durante el segundo tiempo el cuadro crema mostró mayores intenciones ofensivas y buscó con insistencia el gol de la clasificación, aunque la imprecisión en los últimos metros terminó siendo determinante para sellar el empate y la eliminación del torneo.