Alianza Lima dio detalles de la negociación que terminó con la llegada de Jairo Vélez

El cuadro blanquiazul reveló que concretó el fichaje de Jairo Vélez en apenas 24 horas, luego de enterarse que Universitario no aseguraría su continuidad.

Tras haber conseguido el título del Torneo Apertura, los hinchas de Alianza Lima continúan celebrando un logro que puso fin a la sequía de títulos que arrastraba el club desde el 2023. La consagración llegó en una noche perfecta, luego de golear por 3-0 a Los Chankas, equipo que también llegaba con opciones de pelear el campeonato.

La campaña del conjunto blanquiazul estuvo marcada por destacados rendimientos individuales, entre ellos el de Jairo Vélez, quien también fue protagonista en la goleada decisiva ante Los Chankas.

Asimismo, Franco Navarro brindó algunos detalles sobre la llegada del jugador al club, resaltando que se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema de juego del entrenador Pablo Guede.

LLEGADA DE VÉLEZ A LA VICTORIA

Navarro, en una entrevista para L1Max, dio detalles de cómo fue la salida del jugador de Universitario de Deportes. “Un día en el mes de diciembre, me llega la posibilidad de que me cuentan que por ahí la renovación de Jairo no estaba. Era un jugador que nos interesaba, pero no teníamos en la planificación traer a Jairo porque sabíamos que el equipo donde estaba antes (Universitario) tenía una cláusula (para renovar) y entendíamos que la iban a ejecutar, de hecho Fosatti lo había dicho", indicó.

Además, indicó que la llegada del jugador fue en tiempo récord, destacando también el profesionalismo en las negociaciones. “Cuando nos dicen que está esa posibilidad, en 24 horas era nuestro. Después, entiendo que se hicieron algunos esfuerzos para que no llegue a nosotros, pero la verdad Jairo se comportó 10 puntos", finalizó.