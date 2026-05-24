Alianza Lima derrotó 3-0 a Los Chankas y se coronó ganador del Torneo Apertura 2026

Esta noche, en un vibrante encuentro, Alianza Lima se proclamó ganador del Torneo Apertura 2026 tras golear 3-0 a Los Chankas, su más cercano perseguidor; el partido se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

De manera contundente, la escuadra blanquiazul se impuso e hizo respetar su casa con goles de Jairo Vélez (12'), Eryc Castillo (27') y Renzo Garcés (81'); en ningún momento le dio el mínimo chance al cuadro andahuaylino.

HINCHAS BLANQUIAZULES

Tras el encuentro, la fiesta en la cancha, las tribunas y los alrededores del coloso victoriano se inició y continúa. A falta de una fecha, el equipo 'íntimo' tiene acumulado 39 puntos y está en condición de inalcanzables.

Luego de ganar a Cienciano en el Cusco, el equipo de Pablo Guede llegó como favorito para llevarse el triunfo, lo que finalmente ocurrió y de manera contundente en un estadio repleto de hinchas que no paraban de alentar.

ALINEACIONES

Alianza: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pávez, Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Los Chankas: Camacho; Quintana, Gonzales, Gonzáles, Rizzo, Takeuchi; Quiroz, Sánchez, Velarde; M. Torres y F. Torres.