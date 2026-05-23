Hinchas de Alianza Lima agotaron entradas para duelo frente a Los Chankas

Matute estará repleto para el compromiso por la fecha decisiva del Torneo Apertura. Una victoria podría acercar a los blanquiazules al ansiado título nacional.

Con grandes posibilidades de quedarse con el Torneo Apertura, Alianza Lima recibirá este sábado a Los Chankas desde las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, contando con el respaldo total de su hinchada.

Asimismo, el cuadro íntimo informó a través de sus redes sociales que las entradas para el encuentro se agotaron rápidamente, generando una gran expectativa en torno a un partido clave en la lucha por el título, considerando además que el conjunto visitante también se juega sus opciones en el campeonato.

SE AGOTARON LAS ENTRADAS

La hincha blanquiazul respondió al llamado de su club y de manera inmediata agotaron las entradas y poder presenciar una posible nueva coronación después de tres años. "Una vez más, demostramos que el corazón nunca falla. Nos vemos mañana", así informó el club mediante sus redes sociales.

Cabe resaltar que Alianza Lima es el líder momentáneo del Torneo Apertura con 36 puntos. Sin embargo, en caso de que Los Chankas, que suma 33 unidades, consiga la victoria, igualaría en puntaje al cuadro blanquiazul y prolongaría aún más la definición del campeonato.