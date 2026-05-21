Héctor Cúper fue autocrítico tras su debut con Universitario

El estratega argentino valoró el empate conseguido en su debut, aunque dejó en claro que su objetivo siempre será ganar.

A raíz del debut del técnico argentino Héctor Cúper con Universitario de Deportes, el cuadro crema consiguió un valioso empate que lo mantiene con posibilidades de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Tras el término del encuentro, el estratega argentino brindó declaraciones en las que destacó la efectividad mostrada por su equipo y las oportunidades que tuvieron para ponerse adelante en el marcador. Sin embargo, también dejó en claro que no suele celebrar los empates, debido a la exigencia competitiva que representa dirigir al conjunto merengue.

DECLARACIONES DE CUPER

El estratega señaló que una de sus principales funciones al mando de Universitario será devolverle la estabilidad y el equilibrio defensivo al equipo. “ Hice mucho hincapié en no perder ese orden. Sobre todo porque un equipo que quiere ganar debe ser muy ordenado defensivamente”, indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, resaltó que el club siempre tiene la obligación de salir a ganar cada partido que dispute, aunque señaló que todo debe comenzar a partir de un orden defensivo sólido . “Universitario lo que tiene que hacer es siempre ir a ganar. Si uno tiene orden defensivo, todo lo que se venga para adelante se va a poder hacer”, añadió.

APUNTA A GANAR

Por otro lado, le da valor al resultado obtenido ya que les mantiene con vida en la copa, pero dejó en claro que su mentalidad competitiva le impide festejar un empate. “No voy a celebrar un empate pero se vio algo importante, un cambio que se vio dentro del partido y que siempre ayuda. Eso va a servir”, manifestó.