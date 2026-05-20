Gabriel Santana aseguró que Sporting Cristal buscará la victoria ante Junior

El defensor descartó conformarse con un empate y aseguró que Sporting Cristal viajará con la mentalidad de conseguir los tres puntos.

Previo al choque frente a Junior de Barranquilla por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal confía en conseguir un resultado positivo que le permita mantenerse con vida en la lucha por clasificar a los octavos de final.

A pesar del complicado momento que atraviesa en el torneo local, el cuadro celeste mantiene la confianza en su plantel, el cual ha mostrado un mejor nivel competitivo en el certamen internacional. En ese sentido, Gabriel Santana ratificó la confianza del grupo y aseguró que el equipo saldrá en busca de la victoria.

CONFÍA EN LOGRAR BUEN RESULTADO

Ante toda la expectativa generada por el encuentro, Gabriel Santana resaltó el compromiso de sus compañeros y la calidad que posee el plantel para lograr la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores "Un equipo grande no puede llegar así, con tanto tiempo sin ganar. Es un momento complicado, pero nosotros tenemos lo jugadores para pasar esa fase", indicó.

Asimismo, tras ser consultado sobre la posibilidad de un empate, resultado que podría beneficiar a ambas escuadras, Gabriel Santana respondió con optimismo y aseguró que Sporting Cristal saldrá con la intención de ganar el compromiso "Necesitamos mejorar los resultados, necesitamos ganar. En el fútbol, el resultado es todo y tenemos que ganar. El empate es secundario, nosotros vamos para ganar", agregó.

PANORAMA DISTINTO EN LA LIGA 1

Por otro lado, Santana también hizo énfasis en el complicado momento que atraviesa Sporting Cristal en el torneo local, aunque resaltó la confianza del plantel en poder revertir la situación y salir de la zona de descenso. "Sí, la tabla muestra eso; pero también somos conscientes que tenemos equipo para salir de esto. Los protagonistas somos los jugadores, nosotros tenemos que tener responsabilidad y jugar mejor", finalizó.