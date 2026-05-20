Universitario presentó convocados para duelo ante Nacional con el regreso de Sekou Gassama

Héctor Cúper tendrá su estreno internacional al mando de Universitario en un encuentro determinante frente a Nacional por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En un importante duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Universitario de Deportes presentó la lista de convocados para el encuentro que marcará el destino del cuadro crema en su lucha por clasificar a los octavos de final.

Son 24 los jugadores convocados para el compromiso que se disputará en Montevideo y que además representará el debut oficial del entrenador argentino Héctor Cúper, quien ha trabajado intensamente durante toda la semana con el objetivo de conseguir una victoria.

Asimismo, una de las principales sorpresas en la nómina fue la inclusión de Sekou Gassama, delantero que ha sido cuestionado por su rendimiento en la temporada. Sin embargo, Cúper decidió brindarle su confianza en el inicio de su etapa como técnico del conjunto crema.

GASSAMA DENTRO DE LA LISTA

Para afrontar el importante duelo frente a Nacional, Universitario de Deportes volvió a contar con el delantero Sekou Gassama, mostrando así la confianza del comando técnico en el atacante crema.

La última aparición del delantero había sido en la derrota frente a Coquimbo Unido, compromiso en el que el conjunto merengue no pudo conseguir un resultado positivo.