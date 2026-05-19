Neymar rompe en llanto tras ser convocado por Brasil al Mundial 2026

El delantero del Santos fue incluido por Carlo Ancelotti en la lista final de la Selección Brasileña y disputará su cuarta Copa del Mundo.

El futbolista brasileño Neymar protagonizó un emotivo momento luego de enterarse que fue convocado por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con la selección de Brasil. A través de un video publicado en su canal de YouTube, el actual jugador del Santos FC mostró su reacción entre lágrimas tras conocer la noticia.

En las imágenes se observa a Neymar siguiendo con expectativa el anuncio oficial de la convocatoria, hasta que finalmente escucha su nombre en la lista de convocados. El delantero no pudo contener la emoción y celebró junto a las personas que lo acompañaban, dejando en evidencia la importancia que representa esta nueva oportunidad en su carrera.

El video también muestra una conversación entre Neymar y Raphinha, actual jugador del FC Barcelona, en la que ambos conversan sobre las expectativas de Brasil en el torneo. “Todo va a salir bien. Vamos a ganar esto”, expresó el exjugador del PSG, ilusionado con conquistar la Copa del Mundo.

SU EXPERIENCIA E IMPORTANCIA

Ancelotti explicó que la convocatoria de Neymar responde al seguimiento que realizó durante el último año. El entrenador destacó la experiencia del atacante y señaló que tendrá el mismo nivel de responsabilidad que el resto de jugadores convocados. “Puede jugar, no jugar, entrar como suplente o estar en el banquillo. Tiene la misma responsabilidad que los demás”, afirmó el técnico italiano.