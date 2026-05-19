Universitario inició investigación interna contra José Rivera

Universitario reafirmó su compromiso con el respeto a sus símbolos institucionales luego del incidente protagonizado por José Rivera tras el duelo ante Atlético Grau.

Una lamentable noticia sacude a Universitario de Deportes en medio de la crisis deportiva que atraviesa el equipo, luego de que se difundieran imágenes en redes sociales donde se observa a José Rivera lanzando y pateando la camiseta crema, hecho que generó gran malestar entre los hinchas del club.

Tras este incidente, la directiva del conjunto merengue tomó la decisión de separar temporalmente al jugador e iniciar un proceso disciplinario en su contra, medida que fue oficializada mediante un comunicado publicado en las redes sociales de la institución.

COMUNICADO DEL CLUB CREMA

A raíz de las imágenes filtradas luego del partido frente a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura, Universitario emitió un comunicado oficial en el que señaló que evaluará las acciones correspondientes respecto al comportamiento de José Rivera.

Asimismo, el club informó que el jugador será separado momentáneamente del plantel profesional y no será tomado en cuenta para las actividades del primer equipo mientras duren las investigaciones internas. "Universitario reafirma su compromiso con el respeto a nuestro símbolos, valores e identidad institucional, principios que deben ser representados y respetados dentro y fuera del campo por todos los integrantes del club", indicó.