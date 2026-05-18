Neymar regresa a la Selección de Brasil: Carlo Ancelotti lo convocó para el Mundial 2026

El delantero del Santos disputará su cuarta Copa del Mundo con la Canarinha tras superar una larga etapa marcada por lesiones y dudas sobre su continuidad en la selección.

Neymar fue la gran sorpresa en la lista de convocados presentada por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026. El delantero brasileño, actual jugador del Santos FC de Brasil, disputará así su cuarta Copa del Mundo con la Canarinha en el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante una conferencia realizada en Río de Janeiro, Ancelotti confirmó la nómina oficial de 26 futbolistas y defendió la inclusión del atacante de 34 años, quien regresará a una gran competición internacional tras una larga ausencia por lesión. “Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en el último período jugó con continuidad y que su condición física mejoró. Pensamos que es un jugador importante”, explicó el técnico italiano.

El máximo goleador histórico de Brasil, con 79 tantos en 128 partidos, no jugaba con la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión durante un encuentro frente a Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Desde entonces, su estado físico generó constantes debates, especialmente porque en la temporada 2026 apenas disputó 15 de los 31 encuentros del Santos debido a diversos problemas musculares.

OBJETIVO: EL TÍTULO

La convocatoria de Brasil también incluye figuras como Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro y Alisson Becker. Ancelotti reconoció que la lista “no es perfecta”, aunque aseguró que el objetivo será construir un equipo competitivo y resiliente para devolverle a Brasil el protagonismo mundialista.