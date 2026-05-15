Sporting Cristal cayó 3-1 ante FC Cajamarca por el Torneo Apertura

El cuadro rimense ganaba con un golazo de Yoshimar Yotún, pero terminó perdiendo en Cajamarca y continúa en la parte baja de la tabla.

Sporting Cristal volvió a tropezar en la Liga1 Te Apuesto 2026 tras perder 3-1 frente a FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón, por la fecha 15 del Torneo Apertura. El conjunto rimense dejó escapar la ventaja y sumó una nueva derrota que profundiza su mal momento futbolístico.

El equipo celeste abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo gracias a un espectacular gol de Yoshimar Yotún, quien sorprendió con un remate desde media cancha para vencer al arquero rival. Con la ventaja parcial, Sporting Cristal parecía controlar el encuentro durante la primera mitad.

Sin embargo, en el complemento el cuadro cajamarquino reaccionó y logró remontar el partido. Hernán Barcos igualó las acciones a los 61 minutos, mientras que Jonathan Betancourt puso el segundo tanto a los 79’. Ya en tiempo de descuento, Sebastián Pineau selló la victoria local con el 3-1 definitivo.

CON APENAS 16 PUNTOS

Con este resultado, Sporting Cristal se mantiene en el duodécimo lugar de la tabla con 16 puntos y ahora deberá enfocarse en su próximo duelo ante Junior por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por su parte, FC Cajamarca alcanzó las 15 unidades y escaló al decimocuarto puesto del campeonato.