Cruces definidos: así se jugará la nueva Copa Caliente de la Liga

El nuevo certamen del fútbol peruano ya tiene grupos definidos y enfrentará a equipos de primera y segunda división en un formato que promete mayor competitividad y descentralización.

Una nueva competición llega al fútbol nacional. La Liga de Fútbol Profesional Peruana presentó oficialmente la Copa Caliente de la Liga, certamen que reunirá a clubes de la Liga 1 y Liga 2 del fútbol peruano.

Esta competencia contará con la participación de 34 equipos y se disputará en 24 ciudades del país, buscando generar un nivel competitivo más equilibrado entre ambas categorías del fútbol profesional peruano.

FORMATO DE COMPETENCIA

Esta nueva competición estará conformada por 18 clubes de la Liga 1 Te Apuesto y 16 equipos de la Liga 2, dividiéndose en dos etapas: fase de grupos y fase final, las cuales se disputarán entre junio y noviembre del 2026.

Asimismo, los 34 participantes competirán inicialmente en una fase dividida en 10 grupos: cuatro grupos de cuatro integrantes y seis grupos de tres equipos. En total se disputarán 42 encuentros a partido único. Clasificarán a la siguiente instancia los dos primeros de cada grupo de cuatro, además de los líderes y los dos mejores segundos de los grupos de tres.

GRUPOS DE LA COPA CALIENTE DE LA LIGA

Cabe resaltar que el torneo ingresará en una etapa final de play offs con octavos, cuartos de final (a partido único), semifinal (ida y vuelta) y una única final.

Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo, Carlos A. Mannucci.



Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II, ADA Jaén.

Grupo C: UTC, Cajamarca FC, Deportivo Llacuabamba.

Grupo D: Universitario de Deportes, Atlético Grau, Pirata FC.

Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH, Unión Minas.

Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso, Deportivo Binacional.

Grupo G: Los Chankas CYC, Santos FC, Ayacucho FC.

Grupo H: FBC Melgar, Moquegua FC, Bentín Tacna Heroica.

Grupo I: Sport Boys, Academia Cantolao, Universidad San Martín.

Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC, Estudiantil CNI.