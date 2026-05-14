Sport Boys quiere fichar a Christian Cueva para el Torneo Clausura

El técnico Carlos Desio confirmó conversaciones con el volante peruano y reconoció que quiere sumarlo como refuerzo para la segunda parte de la temporada.

Sport Boys ya piensa en reforzar su plantel para el Torneo Clausura 2026 y uno de los nombres que más interesa en el Callao es el de Christian Cueva. El técnico rosado, Carlos Desio, confirmó públicamente que sostuvo conversaciones con el volante actualmente vinculado a Juan Pablo II College para intentar convencerlo de vestir la camiseta del conjunto chalaco.

El estratega argentino reconoció que existe interés concreto por contar con el popular “Aladino” y destacó las cualidades futbolísticas del mediocampista peruano. “Uno tiene la intención de que venga y hablé con el club para eso. Ya hablé dos o tres veces con él”, señaló Desio en declaraciones al programa Desvelados, dejando abierta la posibilidad de una futura negociación.

Además, el entrenador de Sport Boys aseguró que Cueva podría sentirse atraído por regresar a Lima debido a temas familiares y deportivos. Según explicó, el exjugador de la selección peruana necesita estar más cerca de sus hijos y considera que el club rosado podría ofrecerle un escenario ideal para recuperar protagonismo en el fútbol nacional.

COMPLICADO MOMENTO

Actualmente, Sport Boys atraviesa un complicado momento en la Liga1 y se ubica en los últimos lugares del Torneo Apertura, por lo que la directiva ya evalúa incorporar refuerzos para el Clausura. Aunque Christian Cueva mantiene contrato con Juan Pablo II por el resto de la temporada, en el Callao esperan que las conversaciones avancen y que el mediocampista pueda convertirse en uno de los principales fichajes del mercado peruano.