Dani Ceballos habría sido quien filtró pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

Medios españoles apuntan al volante del cuadro merengue como presunto responsable de revelar detalles del conflicto en la interna del Real Madrid.

La prensa deportiva española volvió a encender la polémica alrededor del Real Madrid tras revelar una supuesta discusión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni dentro del vestuario del club. En las últimas horas, el nombre de Dani Ceballos comenzó a sonar como el posible jugador que habría filtrado la información a los medios de comunicación.

El supuesto incidente habría ocurrido en medio de la tensión que atraviesa el equipo por los recientes resultados negativos y las críticas hacia el rendimiento colectivo. Diversos programas deportivos y portales españoles aseguran que el ambiente interno se encuentra afectado, lo que alimentó rumores sobre desacuerdos entre algunos futbolistas del plantel.

Aunque no existe una versión oficial sobre lo ocurrido, las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales, donde aficionados y comentaristas debatieron sobre la veracidad de las filtraciones. La figura de Dani Ceballos quedó expuesta tras ser mencionado como el presunto “topo” que reveló detalles del conflicto entre sus compañeros.

CEBALLOS NO SE PRONUNCIA

Hasta el momento, ni Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni ni el propio Ceballos se pronunciaron públicamente sobre el tema. Tampoco el Real Madrid emitió algún comunicado oficial. Sin embargo, la controversia continúa generando repercusión mediática en España, especialmente por el delicado momento deportivo que vive el conjunto blanco.