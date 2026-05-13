¡Impulso al deporte! Más de 1200 deportistas reciben clases gratuitas en Cusco

Con la finalidad de masificar el deporte en niños y adolescentes a nivel nacional, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) viene desarrollando clases gratuitas de la Academia IPD en Cusco.

Esta iniciativa ha reunido a más de 1200 deportistas durante su temporada de invierno, donde se busca promover la práctica deportiva e identificar nuevos talentos con el objetivo de potenciarlos e iniciar su camino hacia el alto rendimiento.

NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPAN

La actual gestión del IPD, liderada por Sergio Ludeña Visalot, junto al Ministerio de Educación, continúa promoviendo el deporte de alto rendimiento mediante la participación de cientos de niños y adolescentes entre los 6 y 17 años en disciplinas como karate, tenis de mesa, tenis de campo, taekwondo, voleibol, básquetbol y atletismo.

Estas actividades se desarrollan diariamente en la Villa Deportiva IPD y el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el horario de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., escenarios donde históricamente se ha impulsado el crecimiento del deporte nacional.

MINISTRA DE EDUCACIÓN RESPALDA INICIATIVA

Por otro lado, la ministra de educación, María Esther Cuadros manifestó su alegría de trabajar en conjunto con el IPD en el crecimiento del deporte nacional. "Este es el camino para masificar el deporte, detectar talento y formar mejores ciudadanos. El Minedu y el IPD seguirán llevando estas oportunidades a todo el país", sostuvo.